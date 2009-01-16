Форма с предпросмотром

Нужно. Страница, на которой есть поле textarea, в это поле ввожу определенный HTML-код, под полем жму кнопочку "Предпросмотр" и на этой же странице ниже вижу результат - как будет выглядеть мой код без перегрузки страницы.

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