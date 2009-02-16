Нужен каталог подбора шин и дисков по автомобилям в формате xls как здесь (точнее такой же)

http://www.nakolesah.ru/select/tiresbyauto.aspx.

Кто если возьмется прошу обрисовать сроки и стоимость.

Спасибо всем с исполнителем я определился.