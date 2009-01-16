Web приложение для формирования групповой закупки

Ребята отзовитесь у кого есть уже наработки в таком направлении. просьба написать согласно условиям приведенных ниже. 1. По рунет или буржуев? 2. С каким сайтов контент берется? 3. скачивается ли на сервер или транслируется с чужого? 4. Возможность правки ...