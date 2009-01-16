Flash карта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок806 просмотров
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Экспортируя данные с серверов сайта travian.com нужно сделать флэш карту вроде http://travian.org.ua/ru/s1/clans/Wap/zoom/62.4219725343321/19.8/39.8/att/312800 , но, конечно, с другим дизайном с выводом информации по фильтру вроде http://traviantoolbox.com/map_of_server_547 , но чуть расширенному.

Сообщите, пожалуйста, примерные сроки цену. Спасибо. Как вcегда "не вопрос, стучите" писать не нужно.

15 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Denis_Riv
Денис 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$700
30 дней
Очень жаль, но программист пропал после долгих извинений и частых обещаний все сделать. Пропал сразу после небольшой предоплаты. Хотя было очень много возможностей отказаться от работы уже и в процессе.. Денис: Я много раз просил сказать честно да/нет. Из-за вас потеряно очень много времени.
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