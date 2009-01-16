Flash карта

Экспортируя данные с серверов сайта travian.com нужно сделать флэш карту вроде http://travian.org.ua/ru/s1/clans/Wap/zoom/62.4219725343321/19.8/39.8/att/312800 , но, конечно, с другим дизайном с выводом информации по фильтру вроде http://traviantoolbox.com/map_of_server_547 , но чуть расширенному.

Сообщите, пожалуйста, примерные сроки цену. Спасибо. Как вcегда "не вопрос, стучите" писать не нужно.