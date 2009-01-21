Разобрать флеш,изменить Flash формата.swf

Веб-программированиеЗавершен19 заявок376 просмотров
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Есть флэшка формата swf. Её необходимо переделать.

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И вставить во флэш меню соответствующие ссылки на страницы сайта.

Кто действительно сможет сделать качественно и быстро? Прошу к столу переговоров.

Портфолио обязательно! Время на выполнение 1 день,1час,...

15 лет назад
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Vi-Ras
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно выполнил работу. Оперативно вносит корректировки и всегда доступен, что важно! Отличный работник, советую!
Очень понравилось сотрудничать с заказчиком.Не возникло проблем в процесу работы.Предоставил понятное ТЗ.Приятен в общении.Оплатил вовремя.Рекомендую!
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