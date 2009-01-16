Нужна флешка

Веб-программированиеЗавершен2 заявки202 просмотра
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Нужна Флешка Смена картинок Техничесое задание находится тута http://www.sendspace.com/file/8xgfca

просто смена картинок, на которо подпись висит на каждой картинке

нинадо там нечего руками прокручивать

посто смена картинок... и желателно подешевле )

пять картнок запихнуть в флелшку

главное чтобы она не особенно больша получилось

15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Vi-Ras
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Проект выполнен в срок и на высоком уровне. автор предложил дополнительные решения, которые добавили в интерфейс динамичности. рекомнедную для серьезных проектов. Хороший исполнитель откликнулся вовремя и всё сделал нрмально. Спасибо за работу! Рекомендую!
Понравилось работать с заказчиком.Хорошо обьяснил,что нужно сделать.Не возникло никаких проблем при работе.Оплатил вовремя.Рекомендую.
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