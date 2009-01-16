Скрипты для сайта

Есть магазин, в нем товары разделяются только по категориям и выводятся все на одной странице. ТЗ нужно сделать чтобы на 1 страничке выводилось определенное кол-во товаров (5-7)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходима помощь в подготовке скриптов для внедрения на сайт.
CMS система - SantaFox (есть полная документация и инструкция по разработке).
Подробнее про модули:
1. Словарь (импорт данных)
2. Словарь синонимов
3. Синонимайзер
4. Подсчет символов (статистика по тексту), расчет стоимости работ
5. Анализ тошноты страницы (по типу - http://www.promolab.ru/free/parser.php
http://www.seotxt.com/service/content_analyzer/
http://www.seotxt.com/service/optimizer/)
6. Автотипографика
7. Генератор ключевых слов (пример - http://www.seotxt.com/service/comb/)
8. Поиск плагиата (импорт с copyscape.com)
Инструментарий SEO менеджера
1. Определение ТиЦ, PR
2. Количество проиндексированных страниц (Яндекс, Google,
3. Ссылки на сайт (backlinks) Яндекс, Google
4. Наличие к каталоге Яндекс, DMOZ
5. Видимость сайта (по типу Site Auditor) в Яндекс, Google, Рамблер
6. Валидатор страниц
Более подробнее при переписке. Возможно выполнение по частям!
Большинство данных импорт со сторонних сервисов.
ICQ:49 60 46
email: [email protected]
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