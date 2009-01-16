Скрипты для сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок224 просмотра
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Добрый день.

Необходима помощь в подготовке скриптов для внедрения на сайт.

CMS система - SantaFox (есть полная документация и инструкция по разработке).

Подробнее про модули:

1. Словарь (импорт данных)

2. Словарь синонимов

3. Синонимайзер

4. Подсчет символов (статистика по тексту), расчет стоимости работ

5. Анализ тошноты страницы (по типу - http://www.promolab.ru/free/parser.php

http://www.seotxt.com/service/content_analyzer/

http://www.seotxt.com/service/optimizer/)

6. Автотипографика

7. Генератор ключевых слов (пример - http://www.seotxt.com/service/comb/)

8. Поиск плагиата (импорт с copyscape.com)

Инструментарий SEO менеджера

1. Определение ТиЦ, PR

2. Количество проиндексированных страниц (Яндекс, Google,

3. Ссылки на сайт (backlinks) Яндекс, Google

4. Наличие к каталоге Яндекс, DMOZ

5. Видимость сайта (по типу Site Auditor) в Яндекс, Google, Рамблер

6. Валидатор страниц

Более подробнее при переписке. Возможно выполнение по частям!

Большинство данных импорт со сторонних сервисов.

ICQ:49 60 46

email: [email protected]

15 лет назад
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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