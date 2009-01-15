Доработка сайта + постоянное обслуживание

Разобраться, почему в ИЕ не подгружается Flash плеер. Плеер стоит отсюда: http://www.longtailvideo.com/ (FLV Player) На сайте работает в ИЕ, на нашем нет. Разобраться и поправить. Сделать всё нужно сегодня (16 января). оплата минимальная по ьезопасной сделке + отзыв ...