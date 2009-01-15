Интерфейс для настройки сайта на Joomla

Требуется разработать каталог применяемости запасных частей для автомобилей. За основу взять: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html Обязательно наличие портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Joomla. Нужно сделать интерфейс для персональной настройки этого сайта для отдельных пользователей.
Срок: 5 дней
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование27 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходима незначительная доработка скрипта – vkaragande.info. Необходимо сделать два одинаковых каталога на главной странице сайта , Оба заполняются по одному шаблону категорий, только один называется "спрос", другой – "предложение". В поле регистрации соответственно нужно добавить ...Завершен15 лет назад
- $250
Суть анимации такова: крупным планом - в землю попадает зерно, отъезд, зерно прорастает, над поверхностью появляется нежный гибкий стебель, раскрываются первые листья... (РОЖДЕНИЕ) отъезд, дерево растёт и вот это уже небольшое деревце с яркой листвой и ...Веб-программирование39 заявокЗакрыт15 лет назад
Для института театра и кино требуется создать систему ведения и просмотра расписания занятий. Расписание занятий меняется для одной группы по неделям: то есть на четных неделях расписание по дням одно, а по нечетным оно другое. ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно немного изменить 7.3 1. нужно новое поле на странице добавления новости, для введения урла картинки с удаленного сервера, чтобы добавление новости и картинки было в один клик. Для картинки нужно сделать переменную, чтобы картинка показывалась ...Завершен15 лет назад
- $40
1) Из приложенной картинки нужно сделать флешку такую примерно: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=10878&pr_code=9FYPvZQpvJ20tqfa5VlD8JIl9cVsoa чтобы плыли облака, на море колыхались волны и трава шевелилась при открытии и наводе мыши. Добавить надпись вверху: ECOBABYЗавершен15 лет назад
Нужна помощь с Joomla 1.5 Подробности в icq 374-529-261Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $80
Мод инвайтов(приглашений) к движку торрент трекера на основе PHPBB TorrentPier (http://torrentpier.info/)Закрыт15 лет назад
Например, есть RSS канал... Мы задаем определенное "ключевое слово" или "несколько ключевых слов"... В результате необходимо (отсортировать, выбрать) и выводить записи в HTML виде, только те, в которых есть это ключевое слово..., без разницы где это слово ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть портал (в личке дам ссылку) Там есть логин пароль. Это доступ к информации, представленной в виде списка с кнопочкой "подробней". Задача: нужно прграмку (или скрипт) который будет заходить на каждый пункт "подробней" и вынимать информацию. Ручками это просто ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад