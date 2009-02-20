Расписание занятий

Веб-программированиеЗавершен16 заявок379 просмотров
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Для института театра и кино требуется создать систему ведения и просмотра расписания занятий.

Расписание занятий меняется для одной группы по неделям: то есть на четных неделях расписание по дням одно, а по нечетным оно другое.

Для ведения расписания формируется таблица с группами, расположенным по столбцам и дням недели и учебными часами (парами) по строкам. Выбор факультета и курса производится из справочника, учебные группы также справочник, а аудиторный фонд (номера аудиторий) и название дисциплины - обычный текст, без использования справочника.

Дополнение. Система ведения расписания должна работать через WEB интерфейс. Нужна административная часть с ведением расписания занятий и, соответственно, авторизацией пользователя.

15 лет назад
uch_chast
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
день назад
15 лет назад
$200
5 дней
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Отличный заказчик и приятный человек. Иногда строгий, но всегда справедливый. Приятно работать с такими людьми, которые знают что именно нужно. Все мои идеи по улучшению проекта обсуждались и если были адекватны, применялись. Всем рекомендую и надеюсь на что еще будем сотрудничать.
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