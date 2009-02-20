Для института театра и кино требуется создать систему ведения и просмотра расписания занятий.

Расписание занятий меняется для одной группы по неделям: то есть на четных неделях расписание по дням одно, а по нечетным оно другое.

Для ведения расписания формируется таблица с группами, расположенным по столбцам и дням недели и учебными часами (парами) по строкам. Выбор факультета и курса производится из справочника, учебные группы также справочник, а аудиторный фонд (номера аудиторий) и название дисциплины - обычный текст, без использования справочника.

Дополнение. Система ведения расписания должна работать через WEB интерфейс. Нужна административная часть с ведением расписания занятий и, соответственно, авторизацией пользователя.