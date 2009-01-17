Доработать DLE

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки148 просмотров
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Нужно немного изменить 7.3

1. нужно новое поле на странице добавления новости, для введения урла картинки с удаленного сервера, чтобы добавление новости и картинки было в один клик. Для картинки нужно сделать переменную, чтобы картинка показывалась в том месте шаблона, в котором вставлена переменная, или ссылка на закачанную картинку автоматически вставлялась в поле новости без лишних телодвижений..

2. нужно сделать чтобы в shortstory тоже генерировалась ссылка на облегченную страницу для печати

3. на странице печати нужно сделать чтобы работала оценка пользователем страницы.

оплата в Webmoney, бюджет не резиновый)

15 лет назад
SPb-Group
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
15 лет назад
$80
2 дня
Все сделано точно и в срок, спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик, понятное ТЗ, приятен в обрещении. Оплата в строк. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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