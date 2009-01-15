Нужен парсер информации для одного сайта.

Есть портал (в личке дам ссылку)

Там есть логин пароль.

Это доступ к информации, представленной в виде списка с кнопочкой "подробней".

Задача: нужно прграмку (или скрипт) который будет заходить на каждый пункт "подробней" и вынимать информацию.

Ручками это просто долго делать.

Технология сайта - Ява (index.jsp).

Логин пароль предоставляю.

Если кто может взяться, пишите в личку пришлю сайт с логином для оценки.