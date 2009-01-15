Переделать сайт

Sitka.com.ua

нужно привести в чувства сайт:

1. Убрать фреймы

2. сделать резиновый дизайн

3. переверстать так что бы было максимально приемлемо для продвижения в поисковиках

4. Изменить систему администрирования

5. Сделать 3 языковых панели, рус, укр, англ

6. Создать возможность добавить мне как пользователю самомтоятельно еще 4 языковых панели

По дизайну глобально ниче не надо

Контентом заполнять не надо

Оплата гривны по безналу

предоплата, договор