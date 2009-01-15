Переделать сайт

Добавляю фотографии с помощью php скрипта, указываю фото - оно загружается, при этом создается страница такого вида http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_410.php, также создается уменьшенная копия фото и помещается здесь вниз http://www.bfoto.ru/zakat.php Я хотел бы чтобы последние загруженные фотографии выводились ...
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нужно привести в чувства сайт:
1. Убрать фреймы
2. сделать резиновый дизайн
3. переверстать так что бы было максимально приемлемо для продвижения в поисковиках
4. Изменить систему администрирования
5. Сделать 3 языковых панели, рус, укр, англ
6. Создать возможность добавить мне как пользователю самомтоятельно еще 4 языковых панели
По дизайну глобально ниче не надо
Контентом заполнять не надо
Оплата гривны по безналу
предоплата, договор
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