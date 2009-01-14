Создать страничку регистрации

$18
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок265 просмотров
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Итак нужно сделать страничку с регистрацией как в

https://passport.yandex.ru/passport?mode=auth&retpath=http://mail.yandex.ru

1)чтоб то что там ввели сохранялось на другой html страничке . (в формате

login:******

password******

2)чтоб при открытие этой странички закрывались все другие.

3)(необязательно но желательно ) после того как ввели данные страничка закрывалась)

выберу того кто предложит меньшую стоимость с учетом профиля (пишите в личку)

15 лет назад
anatolij
NaN летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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