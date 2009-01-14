Создать страничку регистрации

Итак нужно сделать страничку с регистрацией как в

https://passport.yandex.ru/passport?mode=auth&retpath=http://mail.yandex.ru

1)чтоб то что там ввели сохранялось на другой html страничке . (в формате

login:******

password******

2)чтоб при открытие этой странички закрывались все другие.

3)(необязательно но желательно ) после того как ввели данные страничка закрывалась)

выберу того кто предложит меньшую стоимость с учетом профиля (пишите в личку)