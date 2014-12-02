Скрипт теста IQ

Требуется по готовому ТЗ сделать сайт. Дизайн будет предоставлен, верстку тоже делают люди Заказчика. От исполнителя требуется только веб-программирование. По данному проекту буду сотрудничать только с опытными программистами с хорошими отзывами. Работа сложная, но интересная. С выбранным ...