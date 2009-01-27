Написать модуль авторизации по LDAP (на PHP)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки286 просмотров
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Требуется написать модуль авторизации юзеров по LDAP протоколу на PHP для системы WR Time Tracker.

Система используется для трекинга рабочего времени и работает там, где есть PHP и MySQL. Home page проекта - http://wrconsulting.com/cms/wrtimetracker/index.htm

Исходный код (open source) для WR Time Tracker можно скачать здесь: http://wrconsulting.com/downloads/wrtimetracker.zip

Посмотреть систему в работе можно на сайте http://timetracker.wrconsulting.com (создать команду, кликнув на "create new manager account" и т.д.).

Спецификация:

- Требуется реорганизовать код WR TT таким образом, чтобы можно было подключать дополнительные модули авторизации пользователей.

- В качестве первого такого модуля написать LDAP AUTH модуль для авторизации юзеров в Windows доменах. То есть юзер должен заходить в систему со своим Windows login / password.

- Модуль ldap_auth нужен в трех формах: 1) PHP code; 2) Obfuscated PHP code; 3) Триальная версия пункта 2) (с ограниченными возможностями, например, длительностью сессии не более 2 минут (время сделать настраиваемым)). Триальная версия, при необходимости повторных логинов, должна показать конфигурируемое диагностическое сообщение в формате HTML.

Если нужна 50% предоплата, то она будет.

Если что-то непонятно описано в спецификации - спрашивайте.

Если сможете сделать просьба указать сумму, которая устроит и срок выполнения работы.

PHP
15 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
pingw33n
Дмитрий 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$95
5 дней
Отлично выполненная работа. Очень качественно и быстро. Абсолютно все возникшие вопросы, проблемы, и нюансы возникшие в ходе выполнения проекта профессионально адресованы. Спасибо!
Еще один успешно завершенный проект в сотрудничестве с Ником. Все, как всегда, качественно, профессионально и честно. Спасибо.
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