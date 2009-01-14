Требуется анимировать проект

Требуется универсальная форма обратной связи (feedback). С возможностью легкого добавления в форму нужных элементов: радио-кнопок, ниспадающего меню, добавления файлов. Реализация: php, ajax. Интересны только готовые решения. Жду от вас ссылок на ваши демо-формы и цены на них. p.s. Также рассмотрю ...
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В поисках флеш-аниматора, флеш-технолога.
указываем ссылки на работы.
подробности после переписки.
в личку не пишем!
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