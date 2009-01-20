Переделать шаблон блога

$50
Веб-программированиеЗавершен11 заявок249 просмотров
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Перепрописать в style.css шрифты, фон, надписи в шаблоне Wordpress. Убрать закодированные ссылки с footer + мелочи.

15 лет назад
sam77
60 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
M_Team
Team M' 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Все сделано в кротчайший срок, как и было оговорено и даже больше. Буду обращаться еще и рекомендую.
Отличный заказчик, четко поставленное задание, оплата в полном объеме по окончании работы. Просто приятный в общении человек. Рекомендую.
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