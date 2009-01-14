Реферальная система

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок181 просмотр
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Создание одноуровневой реферальной системы.

* Нет % от продаж, за привлечение люди получают некие очки и в зависимости от количества очков получают определённое звание (серебрянный, золотой и прочее)

* Возможность создания новых званий и ассоциировать с ними количество очков (например позже из админки добавить новое звание "платиновый" при достижении 1000 очков)

* Возможность настройки личного кабинета для каждого звания (например серебрянные - видят такие то разделы, золотые дополнительно другие разделы)

* Дополнительно исполнение реферальной ссылки в виде кнопки на графическом изображении которой отображается кол-во очков (только программная часть графика есть)

* Вывод на одной из страниц топ-рефералов

* Возможно доп. опции

15 лет назад
spvary
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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