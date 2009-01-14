Реферальная система

Есть магазин на базе осокомерс необходиом донастроить интеграцию с курьерскими службами доставки. Для интеграции используется XML. CSV, curl, ajax.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание одноуровневой реферальной системы.
* Нет % от продаж, за привлечение люди получают некие очки и в зависимости от количества очков получают определённое звание (серебрянный, золотой и прочее)
* Возможность создания новых званий и ассоциировать с ними количество очков (например позже из админки добавить новое звание "платиновый" при достижении 1000 очков)
* Возможность настройки личного кабинета для каждого звания (например серебрянные - видят такие то разделы, золотые дополнительно другие разделы)
* Дополнительно исполнение реферальной ссылки в виде кнопки на графическом изображении которой отображается кол-во очков (только программная часть графика есть)
* Вывод на одной из страниц топ-рефералов
* Возможно доп. опции
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