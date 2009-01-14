Реферальная система

Создание одноуровневой реферальной системы.

* Нет % от продаж, за привлечение люди получают некие очки и в зависимости от количества очков получают определённое звание (серебрянный, золотой и прочее)

* Возможность создания новых званий и ассоциировать с ними количество очков (например позже из админки добавить новое звание "платиновый" при достижении 1000 очков)

* Возможность настройки личного кабинета для каждого звания (например серебрянные - видят такие то разделы, золотые дополнительно другие разделы)

* Дополнительно исполнение реферальной ссылки в виде кнопки на графическом изображении которой отображается кол-во очков (только программная часть графика есть)

* Вывод на одной из страниц топ-рефералов

* Возможно доп. опции