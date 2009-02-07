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Отзывы заказчиков
$450
10 баллов
14 лет назад
Один из лучших исполнителей из тех программистов, с которыми я сталкивался на WebLancere
Ответный отзыв
Приятно было работать
$100
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена точно в срок. Все сделано именно так как было нужно. Никаких претензий - 10 баллов.
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$200
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена самым лучшим образом. Все изменения, доработки и пожелания, которые появлялись в процессе были учтены. Респектище!!!
Ответный отзыв
Приятно было работать с данным заказчиком. Честко ставит задачи и быстро предоставляет все необходимые ресурсы. Всем рекомендую.
$50
10 баллов
15 лет назад
Все отлично выполнил- 10 баллов.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленные задачи, полная оплата. Крайне рекомендую для совместной работы.
$100
10 баллов
15 лет назад
Задание выполнено в обещанные сроки и на высоком профессиональном уровне. Общением с исполнителем также остался доволен, тк мгновенно реагирует на все пожелания и дополнения.
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с данным заказчиком. Полностью оплатил как сам скрипт, так и дополнения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Веб-программирование
6 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга