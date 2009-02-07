M_Team

Team M' M_Team

 
42 годаРоссия/Кемерово
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
x_jerry
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$450
10 баллов
14 лет назад
Учет клиентов для тренинговой компании - php+mysql
Один из лучших исполнителей из тех программистов, с которыми я сталкивался на WebLancere
Приятно было работать
Ответный отзыв
obua
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Доработка магазина на VirtueMart
Работа выполнена точно в срок. Все сделано именно так как было нужно. Никаких претензий - 10 баллов.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
alex_s
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Программа для работы с прайсами
Работа выполнена самым лучшим образом. Все изменения, доработки и пожелания, которые появлялись в процессе были учтены. Респектище!!!
Приятно было работать с данным заказчиком. Честко ставит задачи и быстро предоставляет все необходимые ресурсы. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
4illin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Сайт на WordPress, нужна помощь!
Все отлично выполнил- 10 баллов.
Отличный заказчик, четко поставленные задачи, полная оплата. Крайне рекомендую для совместной работы.
Ответный отзыв
polonnik
Сергей 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Написать грабер прайс листов интернет-магазинов
Задание выполнено в обещанные сроки и на высоком профессиональном уровне. Общением с исполнителем также остался доволен, тк мгновенно реагирует на все пожелания и дополнения.
Очень приятно было работать с данным заказчиком. Полностью оплатил как сам скрипт, так и дополнения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга