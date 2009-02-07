Сайт на WordPress, нужна помощь!

$50
Настройка сервера/ПОЗавершен7 заявок329 просмотров
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Всем привет.

Нужно перенести матерьял сайта http://www.nodeposit.ru/ (9 страниц) на сайт (шаблон WordPress) заплачу 50$ + нужна небольшая настройка.

Срок 1-2 дня.

Обращайтесь- ICQ- 495-764-237

Почта- [email protected]

WordPressСайт на WordPress
15 лет назад
4illin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
M_Team
Team M' 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Все отлично выполнил- 10 баллов.
Отличный заказчик, четко поставленные задачи, полная оплата. Крайне рекомендую для совместной работы.
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