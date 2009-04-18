Требуется настройка сайта на хостинге

Настройка сервера/ПОЗавершен14 заявок299 просмотров
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Требуется настройка сайта на хостинге peterhost.ru

Сайт перенесен, но не работает, выдает пустую страницу. Необходимо найти причины и устранить их.

Подозревается файл .htaccess

15 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад
$1
1 день
Никита отлично справился с работой, все сделано добросовестно, в кратчайшие сроки.
Правильный заказчик! Грамотное задание, грамотное общение, приятно работать. Выполненная мной работа не принесла Евгению желаемого результата, тем не менее, хорошо оплатил без всяких отговорок.