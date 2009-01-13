Настройка сервера на FreeBSD

Требуется домена, VDS сервер -Plesk 9 для нормальной работы сайта и связи с почтовым клиентом (BAT, Outlook) с установленным на домене SSL сертификатом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Апач, mysql, фтп, пхп
- Похожие заказы
- $30Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Требуется настройка VDS под сайт на infobox.ru, надо настроить, чтобы рассылка почты работала. Контакт с нашим программистом.Закрыт15 лет назад
Настроить смс биллинг на Казахстан на JOKER BOARD ЦЕну пишите в вмзЗавершен15 лет назад
Куплена HOST CMS малый бизнес, нужно ее довести до рабочего состояния. Чего требуется: дизайн главной страницы – простой: логотип фирмы (название), первая буква на фоне крутящегося земного шара. 4 флажка с разными языками. Выбрав свой язык человек ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Требуется настройка proftpd, настроить нужно конфиг и доступ по ftp для парочки сайтов.Закрыт15 лет назад
- $20
Помогите настроить программу user gate.Настройка сервера/ПО16 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо настроить скрипт системы баннерообмена.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Просьба установить скрипт магазина(на ваше усмотрение) НА хостинг Домен и хост готовыНастройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт15 лет назад
Вообщем есть сервер. Там у меня несколько сайтов. Есть нагрузка на определенный сайт.Надо видимо оптимизировать мускул или что то еще. Вообщем не знаю в чем проблема там. Сайт грузится очень долго а иногда вообще не ...Закрыт15 лет назад
Постоянно сталкиваюсь с проблемами на сервере (медленная загрузка, тормозит, иногда не доступен). То вроде все работает без проблем и все летает, то опять начинаются тормоза. VPS мне настраивал Василец Дмитрий http://weblancer.net/users/Vasiletc/ Мой положительный отзыв о нем ...Настройка сервера/ПО13 заявокЗакрыт15 лет назад