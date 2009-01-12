Работа с Webmoney Keeper Classic в Windows Vista

Здравствуйте.

Необходимо реализовать следующие задачи, если это возможно.

1. Задача такая: из программы на MFC в Windows Vista вызвать Webmoney Keeper Classic для осуществления оплаты. В Windows XP всё работает без проблем, но в Windows Vista WM Keeper не открывается.

Использую такой код:

///////////

CString str1;

str1.Format("wmkaylink?url=&purse=1&amount=1&method=POST&desc=1&mode=");

ShellExecute(NULL,"open", str1, "", "", SW_SHOWNORMAL);

///////////////

При вызове в Windows Vista появляется окно "Контроль учётных записей пользователей", где сказано: "Если программа C:\Program Files\WebMoney\...." запущена (если WM Keeper запущен), то можно продолжить. Но как с запущенным кипером ничего не происходит, так и с незапущенным ничего не открывается.

Сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей?

2. По поводу Web Merchant Interface - интерфей приёма через сервис https://merchant.webmoney.ru/lmi/payment.asp

Можно ли формировать и вызывать оплату НЕ ЧЕРЕЗ html страницу, а из ПРОГРАММЫ? Т.е. формировать запрос, где все параметры будут присутствовать в строке. Например, так:

https://merchant.webmoney.ru/lmi/payment.asp?LMI_PAYEE_PURSE=Z145179295679 ? Именно в подобном виде страница оплаты не открывается - выдаёт ошибку, но может есть какие-нибудь способы?