Настройка DLE

Настройка сервера/ПОЗавершен7 заявок209 просмотров
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Иметься установленная на хостинге CMS DLE и шаблон к ней.

-Требуется настройка шаблона и самой DLE.

-Создание определенных разделов и страничек по категориям.

-Проверка полной функциональности системы.

15 лет назад
ankorn25
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
Starter1983
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Крайне приятно было работать. Все было сделано в быстрые сроки и очень профессионально. в процессе работы были исправлены некоторые неточности о которых даже не договаривались. В общем всем рекомендую.
Очень адекватный заказчик. Предоставил подробное ТЗ. Оплата моментальная. Рекомендую!
filemanager
Саша 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-2)
15 лет назад
$15
1 день