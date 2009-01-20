Починить форум

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Настройка сервера/ПОЗавершен7 заявок199 просмотров
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Форум создавал нагрузку на базу. После обновления форума перестал работать. Требуется наладить работу форума

15 лет назад
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
ssh2003
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Работа по починке форума выполнена в минимальные сроки и с максимальным качеством. Буду обращаться к этому приятному в общении специалисту. Рекомендую.