Иметься установленная на хостинге CMS DLE и шаблон к ней. -Требуется настройка шаблона и самой DLE. -Создание определенных разделов и страничек по категориям. -Проверка полной функциональности системы.
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Установить PHP5 на сервер linux, в данный момент стоит php4, оплата по факту.
Обновить php4 на php5
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