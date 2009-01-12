Установить PHP5 на сервер

Настройка сервера/ПОЗакрыт13 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Установить PHP5 на сервер linux, в данный момент стоит php4, оплата по факту.

Обновить php4 на php5

PHP
15 лет назад
moiseev
Леонид 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва