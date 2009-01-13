Настройка сервера для потокового флеш видео

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется организация (установка необходимого прог. обеспечения)

Потокового Flash видео на сервере. Необходимо качественное конвертирование.

В ваших предложениях указывайте сразу цену и сроки

15 лет назад
extrim1303
Olexiy Gorelkov 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад