Подключение интернет эквайринга

Настройка сервера/ПОЗакрыт2 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно магазин работающий на WebAsyst Shop-Script подключить к интернет эквайрингу (оплата пластик. картами) . Вся техническая документация от банка экваера есть.

15 лет назад
voldemar
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад