Настройка почты

$50
Настройка сервера/ПОЗакрыт7 заявок208 просмотров
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На сервере установлен постфикс. При попытке забрать почту аутлуком поялвяется сообщение:

Bei der Verbindung zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Konto: 'mail.chaosroad.com', Server: 'mail.chaosroad.com', Protokoll: POP3, Port: 110, Secure (SSL): Nein, Socketfehler: 10061, Fehlernummer: 0x800CCC0E

Нужна помощь, чтобы разобраться почему сервер не отдает почту.

15 лет назад
RalfiBB
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад