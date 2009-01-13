Установить и настроить торрент

Настройка сервера/ПОЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Необходимо поставить последнюю версию torrentpier с отвязкой форума от крона.

Указываем цену и сроки. В ПМ можете скинуть адреса тех сайтов, которые ставили на базе этого скрипта

15 лет назад
daimond
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад