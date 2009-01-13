Нужна настройка движка Social Engine.

Настройка сервера/ПОЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Движок стоит русифицированный. Нужно поставить плагины "Group" и "Event" русифицированные тоже.

А также модуль, с помощью которого можно организовать онлайн-конференцию в группе (не знаю, есть ли такой модуль)

15 лет назад
promoinrussia
Продвижения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва