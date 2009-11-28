Все предельно просто: Шаблон - http://template.joomlart.com/ja_fagus/ Изменить: Графическую тему под покер, ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ СТИЛЬНО И КРАСИВО :) (Это главное) Перевод на русский язык (навигация, кнопки и т.д) Изменение позиций модуля. Заплачу до 100$, будет зависеть от того на сколько красивые сайты ...