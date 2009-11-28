4illin

Алексей 4illin

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лого

    $10

    Логотип нужен для покерного сайта (сайт про бездепозитные покер бонусы). ТЗ - логотип должен вписываться в дизайн, иметь покерные элементы и надпись - NoDeposit.ru - бездепозитные покер бонусы. Скриншот сайта могу выслать на мыло.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Задачи для профи по Joomla!

    $30

    В архиве скриншоты! Вкратце: 1) Изменить расположение ссылок (Подробнее... | Добавить комментарий) компонента JComments (на главной и в новостях) 2)Интегрировать плагин Joomlaxi Captcha (работает в стандартной реге) в модуль mod_s5_register (вывода регистрации в отдельном окне) 30$ Сегодня должно быть готово. Предоплата ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модуль от Joomla прикрутить к PHP-Fusion v.7

    Модуль S5 Image Scroller от Shape5 (демо - http://www.shape5.com/demo/clarity/clarity2/) прикрутить к сайту на PHP-Fusion v.7. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!! Срок - 1-2 дня. Оставляйте ваши предложения. P.S. если все нормально сделаете будет еще работа на PHP-Fusion v.7.

    PHPJoomlaСайт на PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проблемы с сайтом на Joomla

    Нужно исправить: 1. Неправильное отображение элементов при первой загрузке сайта в Опере. Некоторые элементы растягиваются, но при повторном обновление все восстанавливается. В IE все ок. 2. Интегрировать JComments в YOOcarousel (не отображаются комментарии в статьях которые выводятся ...

    JoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт на cms memht

    $250

    Новый сайт nodeposit_ru Нужно: - ДИЗАЙН САЙТА - Логотип и визуал - Изменение, доработка модулей (знание php, html обязательно) - Соблюдение веб-стандартов и т.д CMS - memht_com Каркас - http://i012.radikal.ru/0909/d3/0a66ca931826.png Срок - 7 дней НИКАКОЙ ПРЕДОПЛАТЫ!!!

    PHPДизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Пофиксить сайт nodeposit.ru на joomla

    $20

    Здравствуйте, мне нужно пофиксить сайт nodeposit.ru на joomla. а именно: В IE 8 – криво отображается «Добавить комментарий» Изменить надпись на кнопе Login на Войти Сделать чтобы все подсказки и уведомления( как здесь http://www.nodeposit.ru/index.php?option=com_user&amp;view=login&amp;return=aHR0cDovL3d3dy5ub2RlcG9zaXQucnUvY29udGFjdHM= ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенос сайта на Joomla с лок.сервера на хостинг.

    $50

    Есть сайт на Joomla на локальном сервере (нормально все работает), перенести на хостинг не получается возникают ошибки. Нужно: 1. Перенести сайт на хостинг. 2. Добавить комментарии к двум разделам (стоит JoomlaComment 3.26) 3. В IE два элемента криво отображается, ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Хостинг2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить шаблон Joomla под покерную тематику!

    $100

    Все предельно просто: Шаблон - http://template.joomlart.com/ja_fagus/ Изменить: Графическую тему под покер, ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ СТИЛЬНО И КРАСИВО :) (Это главное) Перевод на русский язык (навигация, кнопки и т.д) Изменение позиций модуля. Заплачу до 100$, будет зависеть от того на сколько красивые сайты ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен сайт!

    Нужен сайт покерной тематики, пример- http://www.rakeback.com Краткое ТЗ: . Поиск по сайту. . Обратная связь. (Контакты) . Регистрация пользователей с активизацией по емейлу . Личный кабинет пользователя. . Возможность редактировать и добавлять информацию в личном кабинете пользователя. (администратору). .Форум CMS на ваш выбор ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта на Joomla (шаблон есть)

    $200

    Нужен реальный профи по Joomla и Photoshop'y с дизайнерскими задатками ;) Задачи: Настройка шаблона и перевод на русский язык (шаблона) Установка и настройка модулей, плагинов и всего что понадобиться. Изменение графической тематики шаблона и top баннера. Портфолио и наличие ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт на WordPress, нужна помощь!

    $50

    Всем привет. Нужно перенести матерьял сайта http://www.nodeposit.ru/ (9 страниц) на сайт (шаблон WordPress) заплачу 50$ + нужна небольшая настройка. Срок 1-2 дня. Обращайтесь- ICQ- 495-764-237 Почта- [email protected]

    WordPressСайт на WordPress
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Лого
Спасибо за интересное мини-задание и моментальную оплату) 10 баллов!
Заказывал логотип. Отлично выполненная работа (хоть и за не большие деньги). Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Wolfilla
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Перевод с русского на английский (3400 з. б/п)
Хороший и приятный заказчик. никаких проблем с оплатой. рекомендую!
Полностью доволен переводом, и что самое главное точно в срок. P.S. Всем советую сотрудничать.
Ответный отзыв
mmaevskaya
38 летСША
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$9
10 баллов
14 лет назад
Перевод с русского на английский (5000 сим. б/п)
Надежный и приятный в общении заказчик. Буду рада продолжить сотрудничество! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
Был сделан качественный перевод, точно в срок. Надежный и ответственный исполнитель. Буду обращаться только к вам. P.S. рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Sait-IP
Ооо 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
$30
10 баллов
14 лет назад
Задачи для профи по Joomla!
Очень приятный заказчик. Оплачено все в срок и в полном объеме.
Все что заказывал было сделано, а многие исполнители говорили, что это сделать проблематично и отказывались либо заряжали цену в 3 раза больше :) Короче, советую.
Ответный отзыв
vitalbka
Виталий 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Профиксить 4 ошибки сайта на Joomla
Хороший заказчик, четкое и понятное ТЗ, постоянно на связи, своевременная оплата. Приятно было работать .
Отлично. Все выполнил. Все в срок.
Ответный отзыв