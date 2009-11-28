Перевод с русского на английский (6230 знаков б/п). Тематика азартные игры (покер). Оплата $12
- $12Переводы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $10
Логотип нужен для покерного сайта (сайт про бездепозитные покер бонусы). ТЗ - логотип должен вписываться в дизайн, иметь покерные элементы и надпись - NoDeposit.ru - бездепозитные покер бонусы. Скриншот сайта могу выслать на мыло.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $8
Перевод с русского на английский (3400 знаков б/п). Тематика азартные игры (покер). Срок сегодня (но чем раньше тем лучше) Оплата $8Завершен13 лет назад
- $9
Перевод с русского на английский (5000 символов б/п). Тематика азартные игры (покер). Срок сегодня (но чем раньше тем лучше) Оплата $9Завершен14 лет назад
- $3
Нужен перевод текста на английский. Тематика азартные игры (покер), <2000 символов. Срок сегодня (но чем раньше тем лучше) Оплата $3,67 :)Закрыт14 лет назад
- $30
В архиве скриншоты! Вкратце: 1) Изменить расположение ссылок (Подробнее... | Добавить комментарий) компонента JComments (на главной и в новостях) 2)Интегрировать плагин Joomlaxi Captcha (работает в стандартной реге) в модуль mod_s5_register (вывода регистрации в отдельном окне) 30$ Сегодня должно быть готово. Предоплата ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
В архиве скриншоты небольших косяков сайта на Joomla. Работы там вроде не много, плачу- 20$ Сегодня (на крайняк завтра) должно быть готово. Предоплата 50%HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Модуль S5 Image Scroller от Shape5 (демо - http://www.shape5.com/demo/clarity/clarity2/) прикрутить к сайту на PHP-Fusion v.7. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!! Срок - 1-2 дня. Оставляйте ваши предложения. P.S. если все нормально сделаете будет еще работа на PHP-Fusion v.7.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно исправить: 1. Неправильное отображение элементов при первой загрузке сайта в Опере. Некоторые элементы растягиваются, но при повторном обновление все восстанавливается. В IE все ок. 2. Интегрировать JComments в YOOcarousel (не отображаются комментарии в статьях которые выводятся ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Короче, покерная тема. Пишите сколько за 1000 знаков (без пробелов) с анг. на русский.Переводы46 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Новый сайт nodeposit_ru Нужно: - ДИЗАЙН САЙТА - Логотип и визуал - Изменение, доработка модулей (знание php, html обязательно) - Соблюдение веб-стандартов и т.д CMS - memht_com Каркас - http://i012.radikal.ru/0909/d3/0a66ca931826.png Срок - 7 дней НИКАКОЙ ПРЕДОПЛАТЫ!!!Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $20
Здравствуйте, мне нужно пофиксить сайт nodeposit.ru на joomla. а именно: В IE 8 – криво отображается «Добавить комментарий» Изменить надпись на кнопе Login на Войти Сделать чтобы все подсказки и уведомления( как здесь http://www.nodeposit.ru/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5ub2RlcG9zaXQucnUvY29udGFjdHM= ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть сайт на Joomla на локальном сервере (нормально все работает), перенести на хостинг не получается возникают ошибки. Нужно: 1. Перенести сайт на хостинг. 2. Добавить комментарии к двум разделам (стоит JoomlaComment 3.26) 3. В IE два элемента криво отображается, ...Хостинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Все предельно просто: Шаблон - http://template.joomlart.com/ja_fagus/ Изменить: Графическую тему под покер, ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ СТИЛЬНО И КРАСИВО :) (Это главное) Перевод на русский язык (навигация, кнопки и т.д) Изменение позиций модуля. Заплачу до 100$, будет зависеть от того на сколько красивые сайты ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт покерной тематики, пример- http://www.rakeback.com Краткое ТЗ: . Поиск по сайту. . Обратная связь. (Контакты) . Регистрация пользователей с активизацией по емейлу . Личный кабинет пользователя. . Возможность редактировать и добавлять информацию в личном кабинете пользователя. (администратору). .Форум CMS на ваш выбор ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $200
Нужен реальный профи по Joomla и Photoshop'y с дизайнерскими задатками ;) Задачи: Настройка шаблона и перевод на русский язык (шаблона) Установка и настройка модулей, плагинов и всего что понадобиться. Изменение графической тематики шаблона и top баннера. Портфолио и наличие ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Всем привет. Нужно перенести матерьял сайта http://www.nodeposit.ru/ (9 страниц) на сайт (шаблон WordPress) заплачу 50$ + нужна небольшая настройка. Срок 1-2 дня. Обращайтесь- ICQ- 495-764-237 Почта- [email protected]Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад