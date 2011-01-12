Нужно переделать готовый логотип - сделать то же самое, только со своим текстом. Шрифт в нем простой, на однородном фоне. Но он не стандартный, рисовать все равно придется, подобрать готовый не получится, правда, половина нужных ...
Лого
Логотип нужен для покерного сайта (сайт про бездепозитные покер бонусы). ТЗ - логотип должен вписываться в дизайн, иметь покерные элементы и надпись - NoDeposit.ru - бездепозитные покер бонусы. Скриншот сайта могу выслать на мыло.
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