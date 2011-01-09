Фирменный стиль + логотип

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Закрыт44 заявки513 просмотров

С целью обновления листа претендентов на участие, данная заявка закрывается и открывается новая.

Произвести смену логотипа (сделать ребрендинг).

Данный логотип надо адаптировать под фирменный стиль компании http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/home.page

Основной смысл логотипа – всегда зеленый цвет.

Направление компании: электротехническое оборудование, энергосбережение.

Полное наименование: Club Electropolis

Необходимо сделать следующие элементы:

Логотип, бланк письма, конверт, визитная карточка, баннер на растяжку, шариковая ручка.

Старый логотип (светофор) и фирменная надпись прилагается.

14 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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