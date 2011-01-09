Добрый день! Нужно разработать логотип для форума phpbb, для стиля prosilver (стандартное лого прикладываю). На лого (формат GIF или PNG) нужно изобразить два телефона, слайдер Palm Pre и моноблок Palm Pixi, и подпись ...
Фирменный стиль + логотип
С целью обновления листа претендентов на участие, данная заявка закрывается и открывается новая.
Произвести смену логотипа (сделать ребрендинг).
Данный логотип надо адаптировать под фирменный стиль компании http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/home.page
Основной смысл логотипа – всегда зеленый цвет.
Направление компании: электротехническое оборудование, энергосбережение.
Полное наименование: Club Electropolis
Необходимо сделать следующие элементы:
Логотип, бланк письма, конверт, визитная карточка, баннер на растяжку, шариковая ручка.
Старый логотип (светофор) и фирменная надпись прилагается.
Заявки фрилансеров
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