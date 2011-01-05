Создание логотипа для музыкальной группы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт13 заявок572 просмотра

Необходимо создать логотип для музыкальной группы. Название группы "Полный Состав". Страничка в контакте http://vkontakte.ru/club6497261. Может быть стоит кое-что послушать, чтобы понять о каком жанре идёт речь)

Целевая аудитория абсолютно разношёрстная, но в основном это молодые люди от 15 до 30 лет.

Логотип может быть как в виде сокращения - ПС, так и в полном виде. Должен быть выполнен качественно и быть eye-catcherом. Как примеры не в плане идеи, а скорее качества исполнения http://www.artrocker.tv/images/uploads/PalomaFaithLogo.jpg

http://www.airsupplymusic.com/index.shtml

Стиль музыки - light rock. И в данном случае мы пытаемся педалировать тему перевода light rock - светлый рок и что мы играем светлую музыку.

Исходник логотипа должен быть высокого разрешения для большего удобства в работе и возможности дальнейшего нанесения на различные поверхности большого масштаба.

Очень интересны креативные идеи от создателя.

14 лет назад
skakbk
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад

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