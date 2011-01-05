Имеем свадебную дисконтную систему под рабочим названием "Свадебный Краснодар". Но в связи с расширением географии деятельности, требуется изменить название. Новое название: "Единая свадебная дисконтная карта" Надо разработать логотип системы и ...
Создание логотипа для музыкальной группы
Необходимо создать логотип для музыкальной группы. Название группы "Полный Состав". Страничка в контакте http://vkontakte.ru/club6497261. Может быть стоит кое-что послушать, чтобы понять о каком жанре идёт речь)
Целевая аудитория абсолютно разношёрстная, но в основном это молодые люди от 15 до 30 лет.
Логотип может быть как в виде сокращения - ПС, так и в полном виде. Должен быть выполнен качественно и быть eye-catcherом. Как примеры не в плане идеи, а скорее качества исполнения http://www.artrocker.tv/images/uploads/PalomaFaithLogo.jpg
http://www.airsupplymusic.com/index.shtml
Стиль музыки - light rock. И в данном случае мы пытаемся педалировать тему перевода light rock - светлый рок и что мы играем светлую музыку.
Исходник логотипа должен быть высокого разрешения для большего удобства в работе и возможности дальнейшего нанесения на различные поверхности большого масштаба.
Очень интересны креативные идеи от создателя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки75 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток, нужен логотип сайта, сроки неделя, суть логотипа будет заключаться в лампочке. т.е. нужно отрисовать мультяшную смешную лампочки с названием сайта. более подробно после выбора исполнителя. пишите номер аськи и время когда ...Завершен14 лет назад
- $100
Нужно сделать логотипы банков России по след. схеме: 1. открыть сайт банка – проверить актуальность логотипа, затем на самом сайте или поисковике картинок/логотипов найти нужное изображение 2. обрезать/сохранить найденный ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Добрый вечер Для нового сайта компании, посвященного покрытиям для дерева, необходимо доработать уже имеющийся логотип "под деревянную тематику". Например логотип может выглядеть как вырезанный из дерева или выгравированный на дощечке. Рассматриваются и другие интересные ...Завершен14 лет назад
Нужен креативный и ответсвенный дизайнер для постоянной удаленной работы - разработка логотипов (сейчас 3 дадим в работу), презентаций, флаеров, рекламных мини-буклетов, декораций под корпоративные мероприятия. Просьба безответственных, непридерживающихся сроков, без портфолио не ...Закрыт14 лет назад
Нужно нарисовать на высоком(не любительском) уровне, яркие креативные логотипы, всего 4. Хочу узнать вашу цену за один и за 4 со скидкой)Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен логотип размером 497х153 с прозрачным фоном (после наложения фон будет белым), формат PNG Основной заголовок: Web Log Security Analyzer В качестве фонового текста можно использовать: id=-1' OR 1=1 ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создать логотип и визитную карточку. Название компании - Gameglobe. Сфера деятельности - сотрудничество с компаниями, разыгрывающими тиражные лотереи. Логотип, желательно, должен обыгрывать лотерейную тематику. Также ...Завершен14 лет назад
Сделать водяной значок для фото, такого типа: http://www.cian.ru/showphoto.php?id_office=450692 : www.green-square.ru только посимпатичнее .Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать логотип для одного сервиса связанного c общением. Название: TalksHub Идея банальна: balloon(tooltip), http://www.aspnettooltip.com/images/big_tooltip_control_logo.gif В остальном фантазию не ограничиваю. Логотип должен быть горизонтальным и не большим(например ...Завершен14 лет назад