Нужно нарисовать на высоком(не любительском) уровне, яркие креативные логотипы, всего 4. Хочу узнать вашу цену за один и за 4 со скидкой)
Разработка/дизайн логотипов проектов, флаеров
Нужен креативный и ответсвенный дизайнер для постоянной удаленной работы - разработка логотипов (сейчас 3 дадим в работу), презентаций, флаеров, рекламных мини-буклетов, декораций под корпоративные мероприятия.
Просьба безответственных, непридерживающихся сроков, без портфолио не обращаться:)(.
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