Логотип, бланки, визитки, фирменный стиль

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок1963 просмотра
#1$90

Добрый день всем!

необходимо разработать новый логотипчик, визиточки, фирменные бланки, подпись для писем, презентацию (оформление) для компании, занимающейся продажей изделий из всякого рода стали

цвет - серый (типа сталь) в сочетании с ..... на ваш вкус. Главное чтобы было красиво и солидно (без цветочков).

14 лет назад
LiluWeb
41 год
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Победитель конкурса

Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1
Прекрасное сотрудничество, идеальный заказчик! Также хотелось выполнить и проект) Рада, если это удалось! С удовольствием творчески помогу Вам и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1

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