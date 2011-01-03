Необходима разработка логотипа и фирменного стиля компании для последующего заказа полиграфической продукции (вектор цвет/чб) и использования в сети на основании эскиз-макета логотипа и ТЗ. Предпочтение конкурсантам разделяющим идею натуропатии, знакомым с восточной культурой ...
Логотип, бланки, визитки, фирменный стиль
Добрый день всем!
необходимо разработать новый логотипчик, визиточки, фирменные бланки, подпись для писем, презентацию (оформление) для компании, занимающейся продажей изделий из всякого рода стали
цвет - серый (типа сталь) в сочетании с ..... на ваш вкус. Главное чтобы было красиво и солидно (без цветочков).
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать апгрейд логотипа или, если точнее, сделать логотип из имеющейся заготовки. Заготовка находится здесь: http://narod.ru/disk/2741689001/nlogo.png.html Основа логотипа - латинская G + стрелочка направленная вверх. ...Завершен14 лет назад
Нужно придумать и нарисовать логотип - шапку для форума косметики вместо шаблонного. Т.к. форум для девушек, предпочтение отдается девушкам - исполнителям. Используется шаблонная тема форума, demo здесь http://www.phpbb.com/styles/demo/3.0/?style_id=475 ...Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день. Выбор исполнителя уже сделан, проект создан только для безопасной сделки, поэтому не добавляю четкого описания проекта для сохранения приватностиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть логотип в Paint. Нужно его отрисовать и облагородить для вставки на сайт. Также добавить возможно какие то оттенки. Главное, что бы было 2 цвета: синий и серый. Оплата WebMoney. ...Завершен14 лет назад
Адрес демо-версии сайта - Shipto.su Нужно 3 варианта логотипа, подходящих под цветовой оформление. Логотип будет располагаться на месте логотипа шаблона.Завершен14 лет назад
- $50
Лого для сайта и компании: OMTConnect. • Лого содержит имя компании и изображение или символ. • Разработка лого включает в себя разработку цветовой схемы для символа и букв названия - ...Завершен14 лет назад
Логотип для дизайн студииЗавершен14 лет назад
- $22
Создание лого согласно ТЗ.Завершен14 лет назад
Необходимо сделать логотип для интернет проекта. Логотип - текст названия.Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт14 лет назад