Разработка лого для сайта

# 1 — $ 50

Лого для сайта и компании: OMTConnect.

• Лого содержит имя компании и изображение или символ.

• Разработка лого включает в себя разработку цветовой схемы для символа и букв названия

- Работа в рамках конкурса также включает в себя разработку визитки в случае если ваше лого выбрано ичерно-белый вариант

Креативное руководство:

OMTConnect это частный сайт для специалистов, участвующих в программах компании EPH.

OMTConnect сообщество об объединяющее людей с индивидуальностью, страстью к предпринимательству и

должен отражать дух соревновательности, спортивную индивидуальность. Члены OMTConnect сообщества - это как часть

большой команды, поэтому думать о ней как о спортивной команде может быть полезным.

ОМТ означает “On My Terms” ( "на моих условиях") - достаточно сильное заявление, поэтому желательно чтобы эта сила была отражена и в логотипе тоже. Желательно не использовать человечков в логотипе либо еси использовать символылюдей то достаточно стилизованные

Надпись должна быть (2 варианта) либо OMTConnect.com либо On My Terms

иже приведены некоторые ссылки на сайты учереждений здравоохранения и финансовых консультационных фирм. Аудитория заказчика приходит из обоих этих рынков, поэтому вы можете увидеть шрифтовые решения, которые их клиенты привыкли видеть.

http://www.texashealth.org/

http://www.baylorhealth.com/Pages/default-bhcs.aspx

http://www.convergentwealth.com/

http://www.lkcm.com/

http://www.wealthadvisors.com/

Подавшие первыми работы получат приемущество в виде комментариев заказчика