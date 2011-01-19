Логотип для дизайн студии
Разработка лого для сайта
Лого для сайта и компании: OMTConnect.
• Лого содержит имя компании и изображение или символ.
• Разработка лого включает в себя разработку цветовой схемы для символа и букв названия
- Работа в рамках конкурса также включает в себя разработку визитки в случае если ваше лого выбрано ичерно-белый вариант
Креативное руководство:
OMTConnect это частный сайт для специалистов, участвующих в программах компании EPH.
OMTConnect сообщество об объединяющее людей с индивидуальностью, страстью к предпринимательству и
должен отражать дух соревновательности, спортивную индивидуальность. Члены OMTConnect сообщества - это как часть
большой команды, поэтому думать о ней как о спортивной команде может быть полезным.
ОМТ означает “On My Terms” ( "на моих условиях") - достаточно сильное заявление, поэтому желательно чтобы эта сила была отражена и в логотипе тоже. Желательно не использовать человечков в логотипе либо еси использовать символылюдей то достаточно стилизованные
Надпись должна быть (2 варианта) либо OMTConnect.com либо On My Terms
иже приведены некоторые ссылки на сайты учереждений здравоохранения и финансовых консультационных фирм. Аудитория заказчика приходит из обоих этих рынков, поэтому вы можете увидеть шрифтовые решения, которые их клиенты привыкли видеть.
http://www.baylorhealth.com/Pages/default-bhcs.aspx
http://www.convergentwealth.com/
http://www.wealthadvisors.com/
Подавшие первыми работы получат приемущество в виде комментариев заказчика
Победитель конкурса
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $22
Создание лого согласно ТЗ.Завершен14 лет назад
Необходимо сделать логотип для интернет проекта. Логотип - текст названия.Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Дано: Форум на vBulletin с установленным скаченным скином. Задача: Создать, нарисовать шапку-логотип (по заданной тематике, объясню что надо при беседе 1x1) вместо стандартной шапки ...Завершен14 лет назад
- $50
Для сайта http://24seller.ru/ нужно изменить логотип под существующий дизайн. В вложении логотип, но принадлежит другом сайту, нужно их изменить чтобы на нем была надпись 24Seller.RU ну и можно изменить рисунок под тематику сайта. Кроме того ...Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день уважаемые фрилансеры, с наступающими вас праздниками! Объявляю тендер "Нарисовать 2 логотипа для 2-х компаний". Компании для которых требуется разработка лого, деятельность не ведут, поэтому стоимость должна быть ...Завершен14 лет назад
- $90
Основной месседж следующий: Мы взяли нечто (неважно, что именно - от зубочистки до спутника), протестировали, и пришли к выводу, что это КЛАССНАЯ штука. Подробности: Мы тестировали - не просто, ...Завершен14 лет назад
- $76
Необходимо разработать логотип и визитку для компании, занимающейся разработкой методик и специальных тренажеров для женщин.Завершен14 лет назад
- $30
Разработать дополнительный логотип для сайта immobility.euЗавершен14 лет назад
Разработка "_человеческого_" (дабы не было страшно) лого из рисованного логотипа. Сама идея в аттаче. Оплата возможна наличными в Киеве.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт14 лет назад