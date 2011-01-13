Основной месседж следующий: Мы взяли нечто (неважно, что именно - от зубочистки до спутника), протестировали, и пришли к выводу, что это КЛАССНАЯ штука. Подробности: Мы тестировали - не просто, ...
Нарисовать 2 логотипа
Добрый день уважаемые фрилансеры, с наступающими вас праздниками!
Объявляю тендер "Нарисовать 2 логотипа для 2-х компаний".
Компании для которых требуется разработка лого, деятельность не ведут, поэтому стоимость должна быть невысокой.
- сфера телекоммуникации;
- лого в формате jpg и corel
- срок изготовления 7 дней.
- оплата наличным/безналичным путем
ссылка на первую компанию http://telecomika.ru/product/show?id=6
ссылка на вторую компанию http://telecomika.ru/product/show?id=63
Выбранный исполнитель
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