Нарисовать 2 логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки442 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры, с наступающими вас праздниками!

Объявляю тендер "Нарисовать 2 логотипа для 2-х компаний".

Компании для которых требуется разработка лого, деятельность не ведут, поэтому стоимость должна быть невысокой.

- сфера телекоммуникации;

- лого в формате jpg и corel

- срок изготовления 7 дней.

- оплата наличным/безналичным путем

ссылка на первую компанию http://telecomika.ru/product/show?id=6

ссылка на вторую компанию http://telecomika.ru/product/show?id=63

14 лет назад
Capitan_
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
5 дней
Мои самые положительные и позитивные впечатления от сотрудничества с Натальей.
Игорь дал полную свободу мыслей в этом проекте. Из нескольких вариантов Игорь выбрал более подходящие, с минимальными доработками. Очень вежливый и честный заказчик, мне было приятно работать. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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