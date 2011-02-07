Логотип и визитка (женское направление)

$76
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен79 заявок3416 просмотров
#1$76

Необходимо разработать логотип и визитку для компании, занимающейся разработкой методик и специальных тренажеров для женщин.

14 лет назад
yurgen271
Юрий 
53 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

spartak_a
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
#1
Александру спасибо пребольшущее!!! Очень понравилось с ним работать. В моем случае с логотипом он точно узрел идею и выдал очень интересную идею, которую я без колебаний и выбрал. Очень оперативно отвечает на письма и вносит требуемые корректировки. Вдобавок сделал даже то, что не входило в конкурс. В общем, только одни положительные эмоции!
Спасибо и Юрию за верное тех. задание! Также за приятное общение и своевременную оплату! Рекомендую данного человека, как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

spartak_a
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
#1

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