Логотип и визитка (женское направление)

Александру спасибо пребольшущее!!! Очень понравилось с ним работать. В моем случае с логотипом он точно узрел идею и выдал очень интересную идею, которую я без колебаний и выбрал. Очень оперативно отвечает на письма и вносит требуемые корректировки. Вдобавок сделал даже то, что не входило в конкурс. В общем, только одни положительные эмоции!