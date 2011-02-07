Разработать дополнительный логотип для сайта immobility.eu
Логотип и визитка (женское направление)
Необходимо разработать логотип и визитку для компании, занимающейся разработкой методик и специальных тренажеров для женщин.
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