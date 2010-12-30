Приватный проект для BrAvA

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки211 просмотров

Разработать дополнительный логотип для сайта immobility.eu

14 лет назад
STvideo
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

BrAvA
Ирина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу. Все пожелания по логотипу сделаны в кратчайшие сроки. Сотрудничеством остался очень доволен.
ЗАМЕЧАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК И ЧЕЛОВЕК!ПОНИМАНИЕ ,ТАКТИЧНОСТЬ -РЕЗУЛЬТАТ ПРИЯТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО))Я ДОВОЛЬНА))

Заявки фрилансеров

BrAvA
Ирина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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