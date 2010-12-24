Разработать логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок234 просмотра

Горят сроки до завтра нужно сделать два варианта логотипа.

название компании "Українська Інвестиційна Енергетична Компанія"

УІЕК

Логотип должен быть простой и запоминающийся. Нужно что то типа УІЕК красивыми буквами а с низу расшифровка: Інвестиційна Енергетична Компанія.

Было бы классно если бы исполнитель проживал в городе Киеве. Возможно подальше сотрудничество. По разработке сайта и фирменного стиля.

14 лет назад
TERMINT
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$30
1 день
Получив эскизы лого, отрисованные в супер-экстренном порядке, такие уж у заказчика были условия,Виталий просто напросто исчез. Безответственнен однозначно.

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    $50

    Добрый день! Задача данного конкурса - создание логотипа для компании, занимающейся строительством дата-центров (ЦОДов) и серверных помещений. На данный момент разрабатывается сайт – www.evraziya-cod.su (пока не работает). Именно для него и требуется ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Нужен логотип для сайта бесплатных объявлений barаholka.ru Перегружать лого картинками не нужно, скорее всего выиграет логотип с красивым цветовым и шрифтовым решением. За участие не плачу, на спам в личку не отвечаю, если ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для web-студии

    $70

    Web-студия занимается профессиональной настройкой и модификацией форумов, вёрсткой стилей под движки форумов, написанием дополнений, восстановлением, аудитом и пр.. Основное направление работы — движок phpBB3. Необходимо: — придумать логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип

    Всем здравствуйте. Необходимо обыграть буквы: S, Z в виде пружин, пружинок. Это и будет товарный знак (пружина нужна не техническая, а такая как в матрасах, думаю вы меня поняли) Бюджет 250 руб. ...

    CorelDRAW
    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется разработать логотип

    $50

    Здравствуйте все! Требуется разработать логотип для организации, сфера деятельности промышленная автоматизация. Уже есть идея как это должно выглядеть, нужно ее красиво реализовать. С уважением, Алексей.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип нефтяной тематики.

    $50

    Добрый день! Нужен логотип нефтяной тематики. Цвета чорный и золотистый. Название 4 буквы. Сообщу после выбора исполнителя. Прием работ сегодня до 12.00. Не позже. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад