Разработать логотип

Горят сроки до завтра нужно сделать два варианта логотипа.

название компании "Українська Інвестиційна Енергетична Компанія"

УІЕК

Логотип должен быть простой и запоминающийся. Нужно что то типа УІЕК красивыми буквами а с низу расшифровка: Інвестиційна Енергетична Компанія.

Было бы классно если бы исполнитель проживал в городе Киеве. Возможно подальше сотрудничество. По разработке сайта и фирменного стиля.