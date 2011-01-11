Логотип для web-студии

# 1 — $ 70

Web-студия занимается профессиональной настройкой и модификацией форумов, вёрсткой стилей под движки форумов, написанием дополнений, восстановлением, аудитом и пр..

Основное направление работы — движок phpBB3.

Необходимо:

— придумать логотип

— определить основную цветовую гамму

— отрисовать к нему favicon (или, по крайней мере, выделить материал для создания favicon'а)

— разработать userbar с символикой студии

Название студии — EasyBB, где BB — Bulletin Board (интернет-форум).

Строгих критериев к логотипу не предъявляется, за исключеним двух:

1) Логотип и цвета должны передавать «лёгкость», вложенную в название

2) Логотип не дожен быть слишком сложным и перегруженным