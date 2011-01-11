Логотип для web-студии

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен86 заявок3776 просмотров
#1$70

Web-студия занимается профессиональной настройкой и модификацией форумов, вёрсткой стилей под движки форумов, написанием дополнений, восстановлением, аудитом и пр..

Основное направление работы — движок phpBB3.

Необходимо:

— придумать логотип

— определить основную цветовую гамму

— отрисовать к нему favicon (или, по крайней мере, выделить материал для создания favicon'а)

— разработать userbar с символикой студии

Название студии — EasyBB, где BB — Bulletin Board (интернет-форум).

Строгих критериев к логотипу не предъявляется, за исключеним двух:

1) Логотип и цвета должны передавать «лёгкость», вложенную в название

2) Логотип не дожен быть слишком сложным и перегруженным

14 лет назад
Char
43 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

Qesoart
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#1
Чёткое и грамотное исполнение, все замечания учтены, работа выполнена отлично. Спасибо.
Благодарен Алине за сотрудничество. Хороший заказчик, быстро нашли общий язык, четко поставленная задача, оплата в срок. Постоянно помогала и подсказывала мне в ходе работы. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Qesoart
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#1

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