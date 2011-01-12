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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
13 лет назад
Чёткое и грамотное исполнение, все замечания учтены, работа выполнена отлично. Спасибо.
Ответный отзыв
Благодарен Алине за сотрудничество. Хороший заказчик, быстро нашли общий язык, четко поставленная задача, оплата в срок. Постоянно помогала и подсказывала мне в ходе работы. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.