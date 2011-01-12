Благодарен Алине за сотрудничество. Хороший заказчик, быстро нашли общий язык, четко поставленная задача, оплата в срок. Постоянно помогала и подсказывала мне в ходе работы. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.