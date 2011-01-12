Qesoart

Антон Qesoart

 
27 летКазахстан/Караганда
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Char
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
$70
10 баллов
13 лет назад
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Чёткое и грамотное исполнение, все замечания учтены, работа выполнена отлично. Спасибо.
Благодарен Алине за сотрудничество. Хороший заказчик, быстро нашли общий язык, четко поставленная задача, оплата в срок. Постоянно помогала и подсказывала мне в ходе работы. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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