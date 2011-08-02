EasyBB
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Добавлена200 просмотров
12 лет назад
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Название студии — EasyBB, где BB — Bulletin Board (интернет-форум).
Web-студия занимается профессиональной настройкой и модификацией форумов, вёрсткой стилей под движки форумов, написанием дополнений, восстановлением, аудитом и пр..
Основное направление работы — движок phpBB3.