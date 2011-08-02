Название студии — EasyBB, где BB — Bulletin Board (интернет-форум).

Web-студия занимается профессиональной настройкой и модификацией форумов, вёрсткой стилей под движки форумов, написанием дополнений, восстановлением, аудитом и пр..

Основное направление работы — движок phpBB3.