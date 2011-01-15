Разработка лого для компании

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок294 просмотра

Здравствуйте,в приложении бриф на логотип заполненный клиентом !

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком !

Жду ваших предложений ! Приоритет хорошему портфолио по лого !

Необходимо уже показать первые варианты к четвергу !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$20
1 день
Профессионал своего дела и очень оперативно работает !!! Спасибо !
Отлично поработали. Оплата в полном объеме...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад

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