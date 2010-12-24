Логотип + шаблон для Virtuemart

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок265 просмотров

І так, є магазин електроніки з штатів, usa-techniks.com.ua

потрібно гарний логотип, і новий дизайн магазину, хочеться щоб виглядав гарно і серйозно, а не з стандартним шаблоном від джумли. також потрібно інтеграція цього дизайну.

Joomla
14 лет назад
boydaig
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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