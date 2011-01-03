Приватный проект для Восток Ольги (Olchytay)

$22
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки177 просмотров

Создание лого согласно ТЗ.

14 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$22
2 дня
Как всегда, хорошая и оперативная работа в тяжелый период празднований :)
Спасибо за очередное прикольное и интересное задание)

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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