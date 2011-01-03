Необходимо сделать логотип для интернет проекта. Логотип - текст названия.
Приватный проект для Восток Ольги (Olchytay)
Создание лого согласно ТЗ.
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