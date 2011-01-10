Сменить логотипы для сайта

Для сайта http://24seller.ru/ нужно изменить логотип под существующий дизайн. В вложении логотип, но принадлежит другом сайту, нужно их изменить чтобы на нем была надпись 24Seller.RU ну и можно изменить рисунок под тематику сайта. Кроме того размер изображения должен быть height=66 width=189 (во вложении к заданию у одного логотипа размер не соответствует)